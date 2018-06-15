Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,8371 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8371 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,4325 руб., максимальный - 63,35 руб. К этому времени была заключена 32621 сделка. Объем торгов составил 239185,71 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,085 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.