Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,7026 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7026 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,435 руб., максимальный - 62,9975 руб. Было заключено 14729 сделок. Объем торгов составил 89288,55 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,905 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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