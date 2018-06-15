15 июня 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.06 по 24.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.06.2018
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2018
|19.06.2018
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2018
|19.06.2018
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2018
|19.06.2018
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Апрель 2018
|19.06.2018
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Май 2018
|20.06.2018
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Май 2018
|20.06.2018
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2018
|20.06.2018
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2018
|20.06.2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 июня
|21.06.2018
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2018
|21.06.2018
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2018
|21.06.2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 июня
|21.06.2018
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июнь 2018
|21.06.2018
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2018
|21.06.2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 июня
|21.06.2018
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2018
|21.06.2018
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2018
|22.06.2018
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2018
|22.06.2018
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Май 2018
|22.06.2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2018
Это автоматическое сообщение.
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