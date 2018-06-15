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15 июня 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,5815 руб.
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15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5815 руб. Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный - 72,8975 руб. Было заключено 4736 сделок. Объем торгов составил 22891,2 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,4275 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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