Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,5815 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5815 руб.

Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный - 72,8975 руб. Было заключено 4736 сделок. Объем торгов составил 22891,2 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,4275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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