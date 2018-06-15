.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 143,6 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Повышать пенсионный возраст будут с 2019 года
Пенсионный возраст будет увеличен. Правительство РФ одобрило повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 году и до 65 лет для мужчин к 2028 году
 
Экономике дорого обойдется решение повысить НДС
Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес, объяснил премьер Дмитрий Медведев решение поднять НДС, связав его с повышением пенсионного возраста. С 2019 г. ставка налога вырастет с 18 до 20% – так...
 
Россияне перестанут переплачивать за соседей
В правительство внесен проект постановления, позволяющий оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оснащены не все квартиры в доме, пишут "Известия", ссылаясь на заявление представителя Минюста Марии Мельниковой,...
 
Каждый второй должник по алиментам стал невыездным
Каждый второй должник по алиментам стал невыездным, и это один из самых эффективных способов заставить их заплатить, пишут "Известия", ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В январе–апреле в работе у приставов находились более...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

15 июня 2018 года 10:27

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 143,6 млрд руб.

 0
15 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 143,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 144,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 июня 2018 года 15:52
ЦБР может понизить прогноз по росту ВВП в 2019 году и повысить в 2020 году
ЦБ РФ пока сохранил прогноз роста ВВП РФ в интервале 1,5-2,0% на 2018-2020 годы, но допускает в дальнейшем пересмотр в сторону понижения в 2019 году и, наоборот, повышения в 2020 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:44
НДС будет повышен не за счет граждан - спикер Совета Федерации
Повышение налога на добавленную стоимость в РФ не станет чувствительным для малообеспеченных слоев населения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"НДС будет повышен на 2%, но не за счет граждан. Все льготы по налогу на НДС, касающиеся жизненно важных...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:43
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Альфа-банка на 200 млрд рублей
Московская биржа" 15 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций Альфа-банка серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:39
Переход к нейтральной денежно-кредитной политике, вероятнее всего, состоится в 2019 году - глава ЦБР
ЦБ РФ пересмотрел сроки перехода к нейтральной денежно-кредитной политике: вероятнее всего, он состоится в 2019 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ.

Она отметила, что ЦБ не менял сам диапазон...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:35
ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть и сальдо текущего года
ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $67 с $61 за баррель.

"Цены на нефть оказались выше ожиданий, мы несколько повысили их оценку на текущий год - с $61 до $67 за баррель в среднем за год", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:30
В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2124,07 млн руб.
В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2124,07 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:30
В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
15 июня 2018 года 15:30
В понедельник, 18 июня, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75155,45 млн руб.
В понедельник, 18 июня, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75155,45 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:29
Фонд развития моногородов намерен добиваться господдержки логистических проектов в ТОР
Фонд развития моногородов намерен добиваться в правительстве РФ поддержки логистических проектов на территориях опережающего развития (ТОР), сообщил сегодня журналистам гендиректор Фонда Илья Кривогов.

"Есть нормативные акты, которые ограничивают (получение статуса...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:23
Повышение НДС уже в текущем году может дать проинфляционный эффект - Набиуллина
Инфляция в РФ к концу 2018 года будет ближе к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ. Она указала, что ЦБ обновил прогноз инфляции с учетом ряда внутренних и внешних факторов, среди которых запланированные...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:19
Закон о пенсионном возрасте будет принят в сентябре-октябре - Матвиенко
Закон о повышении пенсионного возраста окончательно будет принят в сентябре-октябре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"После того, как субъекты Федерации рассмотрят (соответствующий законопроект), пришлют свои отзывы, заключения - а субъекты вправе...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,5815 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5815 руб.

Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный -...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июня
ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2620,18 (+7,73) руб./грамм; на серебро - 34,71 (+0,44) руб./грамм; на платину - 1819,88 (+8,6) руб./грамм; на палладий - 2029,48 (-3,96) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
15 июня 2018 года 14:59
Иностранные онлайн-магазины просят смягчить планируемый лимит беспошлинной торговли
Лобби иностранных онлайн-магазинов просит российских чиновников о кардинальном смягчении планируемого лимита беспошлинной торговли.

"Национальная ассоциация дистанционной торговли" (НАДТ) попросила правительство РФ исключить из проекта постановления о пороге...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 14:57
Банк "Нацстандарт" приобрел по оферте 0,7% облигаций БО-01 на 10,1 млн рублей
Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 10 тыс. 105 биржевых облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска - 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,67%...    читать дальше
.
15 июня 2018 года 14:48
Число пенсионеров к 2030 году может увеличиться более чем на 6,5 млн человек
В министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают существенного прироста числа пенсионеров к 2030 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

"С 2006 по 2017 год численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась больше чем на семь...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.