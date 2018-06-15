Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 143,6 млрд руб.

15 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 143,6 млрд руб.

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ЦБ РФ пока сохранил прогноз роста ВВП РФ в интервале 1,5-2,0% на 2018-2020 годы, но допускает в дальнейшем пересмотр в сторону понижения в 2019 году и, наоборот, повышения в 2020 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров... читать дальше

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Повышение налога на добавленную стоимость в РФ не станет чувствительным для малообеспеченных слоев населения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "НДС будет повышен на 2%, но не за счет граждан. Все льготы по налогу на НДС, касающиеся жизненно важных... "НДС будет повышен на 2%, но не за счет граждан. Все льготы по налогу на НДС, касающиеся жизненно важных... читать дальше

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Московская биржа" 15 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций Альфа-банка серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ЦБ РФ пересмотрел сроки перехода к нейтральной денежно-кредитной политике: вероятнее всего, он состоится в 2019 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ. Она отметила, что ЦБ не менял сам диапазон... Она отметила, что ЦБ не менял сам диапазон... читать дальше

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ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $67 с $61 за баррель. "Цены на нефть оказались выше ожиданий, мы несколько повысили их оценку на текущий год - с $61 до $67 за баррель в среднем за год", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... "Цены на нефть оказались выше ожиданий, мы несколько повысили их оценку на текущий год - с $61 до $67 за баррель в среднем за год", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2124,07 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В понедельник, 18 июня, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75155,45 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Фонд развития моногородов намерен добиваться в правительстве РФ поддержки логистических проектов на территориях опережающего развития (ТОР), сообщил сегодня журналистам гендиректор Фонда Илья Кривогов. "Есть нормативные акты, которые ограничивают (получение статуса... "Есть нормативные акты, которые ограничивают (получение статуса... читать дальше

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Инфляция в РФ к концу 2018 года будет ближе к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ. Она указала, что ЦБ обновил прогноз инфляции с учетом ряда внутренних и внешних факторов, среди которых запланированные... читать дальше

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Закон о повышении пенсионного возраста окончательно будет принят в сентябре-октябре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "После того, как субъекты Федерации рассмотрят (соответствующий законопроект), пришлют свои отзывы, заключения - а субъекты вправе... "После того, как субъекты Федерации рассмотрят (соответствующий законопроект), пришлют свои отзывы, заключения - а субъекты вправе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5815 руб. Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2620,18 (+7,73) руб./грамм; на серебро - 34,71 (+0,44) руб./грамм; на платину - 1819,88 (+8,6) руб./грамм; на палладий - 2029,48 (-3,96) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Лобби иностранных онлайн-магазинов просит российских чиновников о кардинальном смягчении планируемого лимита беспошлинной торговли. "Национальная ассоциация дистанционной торговли" (НАДТ) попросила правительство РФ исключить из проекта постановления о пороге... "Национальная ассоциация дистанционной торговли" (НАДТ) попросила правительство РФ исключить из проекта постановления о пороге... читать дальше

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Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 10 тыс. 105 биржевых облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска - 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,67%... Объем выпуска - 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,67%... читать дальше

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В министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают существенного прироста числа пенсионеров к 2030 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства. "С 2006 по 2017 год численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась больше чем на семь... "С 2006 по 2017 год численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась больше чем на семь... читать дальше

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