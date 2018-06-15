15 июня 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Май 2018
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2018
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Апрель 2018
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2018
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Май 2018
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июнь 2018
|16:15
|Промышленное производство в США
|Май 2018
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2018
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Апрель 2018
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15 июня 2018 года 15:52
ЦБ РФ пока сохранил прогноз роста ВВП РФ в интервале 1,5-2,0% на 2018-2020 годы, но допускает в дальнейшем пересмотр в сторону понижения в 2019 году и, наоборот, повышения в 2020 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:44
Повышение налога на добавленную стоимость в РФ не станет чувствительным для малообеспеченных слоев населения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"НДС будет повышен на 2%, но не за счет граждан. Все льготы по налогу на НДС, касающиеся жизненно важных... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:43
Московская биржа" 15 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций Альфа-банка серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:39
ЦБ РФ пересмотрел сроки перехода к нейтральной денежно-кредитной политике: вероятнее всего, он состоится в 2019 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ.
Она отметила, что ЦБ не менял сам диапазон... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:35
ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $67 с $61 за баррель.
"Цены на нефть оказались выше ожиданий, мы несколько повысили их оценку на текущий год - с $61 до $67 за баррель в среднем за год", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:30
В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2124,07 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:30
В понедельник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 июня 2018 года 15:30
В понедельник, 18 июня, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75155,45 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:29
Фонд развития моногородов намерен добиваться в правительстве РФ поддержки логистических проектов на территориях опережающего развития (ТОР), сообщил сегодня журналистам гендиректор Фонда Илья Кривогов.
"Есть нормативные акты, которые ограничивают (получение статуса... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:23
Инфляция в РФ к концу 2018 года будет ближе к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ. Она указала, что ЦБ обновил прогноз инфляции с учетом ряда внутренних и внешних факторов, среди которых запланированные... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:19
Закон о повышении пенсионного возраста окончательно будет принят в сентябре-октябре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"После того, как субъекты Федерации рассмотрят (соответствующий законопроект), пришлют свои отзывы, заключения - а субъекты вправе... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5815 руб.
Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный -... читать дальше
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15 июня 2018 года 15:06
ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2620,18 (+7,73) руб./грамм; на серебро - 34,71 (+0,44) руб./грамм; на платину - 1819,88 (+8,6) руб./грамм; на палладий - 2029,48 (-3,96) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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15 июня 2018 года 14:59
Лобби иностранных онлайн-магазинов просит российских чиновников о кардинальном смягчении планируемого лимита беспошлинной торговли.
"Национальная ассоциация дистанционной торговли" (НАДТ) попросила правительство РФ исключить из проекта постановления о пороге... читать дальше
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15 июня 2018 года 14:57
Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 10 тыс. 105 биржевых облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем выпуска - 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,67%... читать дальше
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15 июня 2018 года 14:48
В министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают существенного прироста числа пенсионеров к 2030 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
"С 2006 по 2017 год численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась больше чем на семь... читать дальше
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