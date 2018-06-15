ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,5621 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 73,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,44 коп.и

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,25 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2253,48 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38753,868 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 276,637 млрд руб., или на...

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АО "Нефтегазхолдинг" выкупило в рамках оферты 140,584 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Агентом по приобретению выступил "ВТБ Капитал Брокер". Агентом по приобретению выступил "ВТБ Капитал Брокер". Как сообщалось, 25 мая общее собрание владельцев облигаций компании... Как сообщалось, 25 мая общее собрание владельцев облигаций компании... читать дальше

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ООО "Стройжилинвест" установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,35% годовых, говорится в сообщении организации. Компания в декабре 2014 года разместила облигации серии БО-01 объемом 11 млрд рублей. Облигации имеют 14 полугодовых купонов.... Компания в декабре 2014 года разместила облигации серии БО-01 объемом 11 млрд рублей. Облигации имеют 14 полугодовых купонов.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,741 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7084 руб., максимальный - 9,7737... Минимальный курс юаня составил 9,7084 руб., максимальный - 9,7737... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0893 руб. Минимальный курс евро составил 72,26 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,26 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2005 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, и завершил четверг снижением. Европейские фондовые индексы снижались с утра, однако после заседания ЕЦБ индикаторы скорректировались на повышение. Европейский центробанк в четверг оставил ключевые ставки на прежнем уровне,... Европейские фондовые индексы снижались с утра, однако после заседания ЕЦБ индикаторы скорректировались на повышение. Европейский центробанк в четверг оставил ключевые ставки на прежнем уровне,... читать дальше

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Французский автопроизводитель Renault инвестирует более 1 млрд евро в 4 предприятия во Франции с целью увеличения производства электромобилей в стране. Группа Renault-Nissan является крупнейшим мировым производителем электромобилей, пишет Financial... Группа Renault-Nissan является крупнейшим мировым производителем электромобилей, пишет Financial... читать дальше

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В России плавающий акциз на нефтепродукты и возвратный акциз на нефть позволит сдерживать рост цен на бензин, а не исключать его вообще, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. "В результате налогового маневра... "В результате налогового маневра... читать дальше

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Московская биржа" 14 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00330-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00330-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации... В рамках бессрочной программы облигации... читать дальше

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в России) выступает против повышения НДС без одновременного понижения отчислений во внебюджетные фонды или возврата налоговой льготы на движимое имущество. "На фоне стагнации... "На фоне стагнации... читать дальше

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Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил журналистам, что при завершении налогового маневра НДПИ на нефть будет повышаться ровно на такую же величину, на которую будет снижаться экспортная пошлина на нефть. "Повышаться будет... "Повышаться будет... читать дальше

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Московская биржа" 14 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инвестгеосервис" серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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В январе-мае 2018 года федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом 458,9 млрд рублей, или 1,2% ВВП, говорится в сообщении министерства. Первичный профицит сложился на уровне 2,1% ВВП. Первичный профицит сложился на уровне 2,1% ВВП. Объем ВВП в январе-мае оценивается в 37... Объем ВВП в январе-мае оценивается в 37... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США возобновили рост после краткосрочного перерыва, длившегося 2 недели. Как отмечается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке поднялась до... Как отмечается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке поднялась до... читать дальше

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