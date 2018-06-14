Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,741 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,741 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7084 руб., максимальный - 9,7737 руб. Было заключено 168 сделок. Объем торгов составил 737,33 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7135 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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