Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,2057 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2057 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,9525 руб., максимальный - 62,4125 руб. Было заключено 15734 сделки. Объем торгов составил 87927,15 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,285 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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