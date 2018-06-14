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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95500,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4781,41 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Верховный суд (ВС) РФ отменил два апелляционных определения по спорам между микрофинансовой организацией и двумя ее клиентами, где суммы взысканных процентов составили 1738% и 3678% от суммы выданного кредита соответственно. Повышенные проценты могут взиматься только до... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне слабых статданных по экономике еврозоны и вновь усилившихся политических рисков в Великобритании и Испании. Внимание рынка было направлено на заседания ведущих центробанков мира, включая... Внимание рынка было направлено на заседания ведущих центробанков мира, включая... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 12-13 июня приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 74,1365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,11 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 63,1164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,33 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Изменение оптовых цен в Германии ... ... читать дальше

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Группа компаний "Пионер" в рамках оферты приобрела 3,71 тыс. облигаций серии БО-02 по цене выкупа, равной номинальной стоимости облигаций, составляющей 1 тыс. рублей, говорится в сообщении эмитента. До оферты в собственности компании находилось 2 млн 993,431 тыс.... До оферты в собственности компании находилось 2 млн 993,431 тыс.... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К057 на уровне 6,86% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок на бонды пройдет 14 июня. Сбор заявок на бонды пройдет 14 июня. Номинальная стоимость одной облигации - 1... Номинальная стоимость одной облигации - 1... читать дальше

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нешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К053 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 61% выпуска на 12,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Ставка купона установлена в размере 6,88%... Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Ставка купона установлена в размере 6,88%... читать дальше

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ООО "Роял капитал" установило ставку 1-го купона облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей в размере 18% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 13 июня с 10:00 МСК до 18:00... Сбор заявок на бонды прошел 13 июня с 10:00 МСК до 18:00... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39030,505 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,121 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8266 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8349 руб. Минимальный курс юаня составил 9,755 руб., максимальный - 9,8739... Минимальный курс юаня составил 9,755 руб., максимальный - 9,8739... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8913 руб. Минимальный курс евро составил 73,39 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,39 руб.,... читать дальше

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