14 июня 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Май 2018
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2018
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Май 2018
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Май 2018
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2018
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 июня
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Апрель 2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Май 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 мая по 02 июня
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Апрель 2018
Это автоматическое сообщение.
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14 июня 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95500,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 июня 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4781,41 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 июня 2018 года 08:30
Верховный суд (ВС) РФ отменил два апелляционных определения по спорам между микрофинансовой организацией и двумя ее клиентами, где суммы взысканных процентов составили 1738% и 3678% от суммы выданного кредита соответственно. Повышенные проценты могут взиматься только до... читать дальше
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14 июня 2018 года 08:19
Европейские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне слабых статданных по экономике еврозоны и вновь усилившихся политических рисков в Великобритании и Испании.
Внимание рынка было направлено на заседания ведущих центробанков мира, включая... читать дальше
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14 июня 2018 года 08:10
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 12-13 июня приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам... читать дальше
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14 июня 2018 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 74,1365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,11 коп.
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14 июня 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 63,1164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,33 коп.
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14 июня 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение оптовых цен в Германии
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13 июня 2018 года 20:29
Группа компаний "Пионер" в рамках оферты приобрела 3,71 тыс. облигаций серии БО-02 по цене выкупа, равной номинальной стоимости облигаций, составляющей 1 тыс. рублей, говорится в сообщении эмитента.
До оферты в собственности компании находилось 2 млн 993,431 тыс.... читать дальше
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13 июня 2018 года 20:09
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К057 на уровне 6,86% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей.
Сбор заявок на бонды пройдет 14 июня.
Номинальная стоимость одной облигации - 1... читать дальше
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13 июня 2018 года 19:39
нешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К053 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 61% выпуска на 12,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Ставка купона установлена в размере 6,88%... читать дальше
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13 июня 2018 года 19:31
ООО "Роял капитал" установило ставку 1-го купона облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей в размере 18% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на бонды прошел 13 июня с 10:00 МСК до 18:00... читать дальше
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13 июня 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39030,505 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,121 млрд руб., или на...
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13 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8266 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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13 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8349 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,755 руб., максимальный - 9,8739... читать дальше
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13 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8913 руб.
Минимальный курс евро составил 73,39 руб.,... читать дальше
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