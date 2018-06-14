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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,1365 руб.
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14 июня 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,1365 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 74,1365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,11 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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14 июня 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,1365 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 74,1365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,11 коп.
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14 июня 2018 года 08:01
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09:00

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13 июня 2018 года 20:29
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Группа компаний "Пионер" в рамках оферты приобрела 3,71 тыс. облигаций серии БО-02 по цене выкупа, равной номинальной стоимости облигаций, составляющей 1 тыс. рублей, говорится в сообщении эмитента.

До оферты в собственности компании находилось 2 млн 993,431 тыс....    читать дальше
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13 июня 2018 года 20:09
ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К057 на уровне 6,86%
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К057 на уровне 6,86% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды пройдет 14 июня.

Номинальная стоимость одной облигации - 1...    читать дальше
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13 июня 2018 года 19:39
ВЭБ разместил 61% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К053 на 12,2 млрд рублей
нешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К053 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 61% выпуска на 12,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Ставка купона установлена в размере 6,88%...    читать дальше
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13 июня 2018 года 19:31
"Роял капитал" установил ставку 1-го купона бондов объемом 50 млн руб. в размере 18%
ООО "Роял капитал" установило ставку 1-го купона облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей в размере 18% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 13 июня с 10:00 МСК до 18:00...    читать дальше
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13 июня 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 июня выросла на 0,16% и составила 39030,505 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39030,505 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,121 млрд руб., или на...
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13 июня 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,8266 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8266 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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13 июня 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8349 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8349 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,755 руб., максимальный - 9,8739...    читать дальше
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13 июня 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,8913 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8913 руб.

Минимальный курс евро составил 73,39 руб.,...    читать дальше
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