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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 июня
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Инфляция в России в мае составила 0,4%
В мае инфляция в РФ составила 0,4% после такого же повышения цен в апреле, свидетельствуют данные Росстата. Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков. Годовая инфляция сохранилась на уровне 2,4%
 
Процесс повышения пенсионного возраста готов к запуску
Уже завтра правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов – 65 лет для мужчин и 63 года для...
 
Решение проблем обманутых дольщиков ускорят
Депутаты Госдумы подготовили изменения в законодательство о долевом строительстве. Они ускорят решение проблем обманутых дольщиков в России. Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, один из...
 
Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги частями
Россиянам хотят разрешить оплачивать коммунальные услуги частями. Такие поправки в Жилищный кодекс поступили на рассмотрение Госдумы. Сейчас при неполной оплате жилищно-коммунальных услуг жильцы, которые, к примеру, хотят рассчитаться за свет и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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13 июня 2018 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 июня

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13 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2626,65 (+24,47) руб./грамм; на серебро - 34,3 (+0,79) руб./грамм; на платину - 1812,11 (+6,17) руб./грамм; на палладий - 2043,44 (+9) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
13 июня 2018 года 17:14
Трамп: "фейковые новости" - главные враги США
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал ряд американских СМИ и назвал их главными врагами Соединенных Штатов.

"Так смешно смотреть фейковые новости, особенно Эн-Би-Си и Си-Эн-Эн. Они очень стараются преуменьшить успех соглашения с Северной Кореей", - написал...    читать дальше
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13 июня 2018 года 17:03
Рынок акций США слабо растет в среду
Американские фондовые индексы демонстрируют слабый подъем в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск 13 июня поднялся на 1,92 пункта (0,01%) - до 25322,65 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,84 пункта (0,03%) - до 2787,69...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:57
Moody's повысило рейтинг "Райффайзенбанка" до "Baa3", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг Райффайзенбанка и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка в национальной валюте с "Ba1" до "Baa3", сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:46
S&P снизило рейтинг О1 Properties до "B-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг компании O1 Properties Group с "В" до "B-", при этом оставило рейтинг в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, были снижены...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:42
ВТБ разместил 57,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-329 на 42,9 млрд рублей
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-329 на 42 млрд 864,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:37
Внешэкономбанк могут наделить полномочиями НПФа
Министерство финансов РФ, ЦБ и новая команда Внешэкономбанка, выполняющего функции государственной управляющей компании по управлению пенсионами накоплениями граждан (ГУК), думают о судьбе "молчунов" в новой системе пенсионных накоплений (ИПК), возможно наделение ВЭБа...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:29
Вайно переназначен главой администрации президента РФ
Указом президента РФ Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации Кремля.

Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля. Также указами президента назначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:23
Трамп опять критикует ОПЕК и высокие цены на нефть
Президент США Дональд Трамп возобновил критику деятельности ОПЕК и выразил недовольство ростом цен на нефть.

"Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!", - написал он в Twitter.

В середине апреля Д.Трамп опубликовал аналогичное, но...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:22
Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 7,11%, спрос превысил предложение более чем в 1,8 раза
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 100,0429% от номинала, что соответствует доходности 7,11% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 13 июня растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,16 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2273,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2283,73 (+0,53%) пункта,...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:14
"АвтоВАЗ" отзывает в РФ почти 39 тыс. Lada 4х4
ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в России 38,808 тыс. автомобилей Lada 4х4, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Речь идет о машинах, проданных с июня 2017 по сегодняшний день. Причиной отзыва является "возможное перетирание...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:05
В ЕС предлагается создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности
Кибератаки России, Китая и Северной Кореи требуют надежного ответа, говорится в резолюции депутатов Европейского парламента, одобренной в среду в Страсбурге.

"Россия, Китай и Северная Корея, а также негосударственные акторы были вовлечены в атаки против критически...    читать дальше
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13 июня 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,01/63,32 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,01/63,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи...
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13 июня 2018 года 15:57
"Газпром" может увеличить добычу газа в Боливии в два раза - Путин
"Газпром" может увеличить добычу газа в Боливии в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сейчас решается вопрос о расширении добычи.

В.Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, с которым обсудил двустороннее сотрудничество, в...    читать дальше
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13 июня 2018 года 15:50
Российский рынок автомобильной "вторички" вырос в мае на 11,4%
В мае 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 486,1 тыс. единиц, что на 11,4% выше результата годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании агентства "Автостат".

Согласно приведенным данным, лидером этого рынка традиционно...    читать дальше
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13 июня 2018 года 15:41
На долю региональных и муниципальных заказчиков в 2017 году пришлось около 80% госконтрактов
Около 80% госконтрактов в 2017 году пришлось на долю региональных и муниципальных заказчиков, следует из сводного аналитического отчета по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, опубликованного Минфином...    читать дальше
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