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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7459 руб.
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11 июня 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7459 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1030 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7459 руб. Минимальный курс юаня составил 9,727 руб., максимальный - 9,8 руб. Было заключено 4 сделки. Объем торгов составил 1,98 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.11 июня 2018 года 19:25
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.11 июня 2018 года 19:15
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