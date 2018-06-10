ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 62,3431 руб.

10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 62,3431 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,49 коп.

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Собрание владельцев облигаций ООО "ПСН проперти менеджмент" 1-й серии 8 июня приняло решение по вопросам реструктуризации выпуска, говорится в сообщении компании. Держатели облигаций утвердили нового представителя облигаций: взамен ранее избранного ООО "Лигал Кэпитал... Держатели облигаций утвердили нового представителя облигаций: взамен ранее избранного ООО "Лигал Кэпитал... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,59 пункта (0,599%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,51 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 39060,953 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,777 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1078 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5407 руб. Минимальный курс евро составил 73,3275 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,3275 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8489 руб. Минимальный курс юаня составил 9,616 руб., максимальный - 10... Минимальный курс юаня составил 9,616 руб., максимальный - 10... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4151 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе при низкой активности торгов в отсутствие нерезидентов. Игроки следили за новостями с саммита G7 в Канаде, где главной темой обсуждения были внешняя торговля и усиление протекционизма. Президент США Дональд Трамп заявил на... Президент США Дональд Трамп заявил на... читать дальше

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Лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли, заявил президент США Дональд Трамп. "Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите). Это очень важная тема, потому что из США (другие... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" (оператор Tele2) на уровне "А-(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой в... Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой в... читать дальше

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Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи специалистов двух... читать дальше

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"Роснефть" в рамках оферты приобрела облигации серий 06, 09 и 10 на общую сумму 39,4 млрд рублей, следует из сообщения компании. Номинальный объем трех выпусков - 40 млрд рублей. Так, "Роснефть" выкупила 9 млн 908,799 тыс. облигаций 06-й серии, 14 млн 855,614 тыс.... Так, "Роснефть" выкупила 9 млн 908,799 тыс. облигаций 06-й серии, 14 млн 855,614 тыс.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом и рейтинг облигаций области на уровне "BBB(RU)". Как отмечается в пресс-релизе агентства, рейтинга обусловлен высоким... Как отмечается в пресс-релизе агентства, рейтинга обусловлен высоким... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею. "Я достаточно давно не общался с (президентом России) Владимиром Путиным. Сегодня обсуждался вопрос... "Я достаточно давно не общался с (президентом России) Владимиром Путиным. Сегодня обсуждался вопрос... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай. "Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в... "Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в... читать дальше

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Первые облигации в рамках фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка (ВЭБ) могут быть выпущены в третьем квартале 2018 года, объем выпусков составит от 5 млрд рублей до 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев... Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев... читать дальше

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Мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о возможных неудобствах и ограничениях в период проведения чемпионата мира по футболу. "Скоро открытие ЧМ-2018. Большой праздник для любителей футбола. Миллиарды людей на планете будут наблюдать трансляции из Москвы и других... читать дальше

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