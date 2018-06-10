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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 10 июня в размере 73,3654 руб.
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10 июня 2018 года 09:02
ЦБ РФ установил курс евро с 10 июня в размере 73,3654 руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 73,3654 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,62 коп.
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09 июня 2018 года 19:52
Владельцы облигаций "ПСН проперти менеджмент" 1-й серии приняли решение по вопросам их реструктуризации
Собрание владельцев облигаций ООО "ПСН проперти менеджмент" 1-й серии 8 июня приняло решение по вопросам реструктуризации выпуска, говорится в сообщении компании. Держатели облигаций утвердили нового представителя облигаций: взамен ранее избранного ООО "Лигал Кэпитал... читать дальше
.09 июня 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,59 пункта (0,599%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,51 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.09 июня 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 июня снизилась на 0,22% и составила 39060,953 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 39060,953 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,777 млрд руб., или на...
.09 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1078 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5407 руб. Минимальный курс евро составил 73,3275 руб.,... читать дальше
.09 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8489 руб. Минимальный курс юаня составил 9,616 руб., максимальный - 10... читать дальше
.09 июня 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,4151 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4151 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе при низкой активности торгов в отсутствие нерезидентов. Игроки следили за новостями с саммита G7 в Канаде, где главной темой обсуждения были внешняя торговля и усиление протекционизма. Президент США Дональд Трамп заявил на... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:39
Лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли, заявил президент США Дональд Трамп. "Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите). Это очень важная тема, потому что из США (другие... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:33
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" (оператор Tele2) на уровне "А-(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой в... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:29
Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи специалистов двух... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:26
"Роснефть" приобрела по оферте облигации трех выпусков на 39,4 млрд руб., то есть почти в полном объеме
"Роснефть" в рамках оферты приобрела облигации серий 06, 09 и 10 на общую сумму 39,4 млрд рублей, следует из сообщения компании. Номинальный объем трех выпусков - 40 млрд рублей. Так, "Роснефть" выкупила 9 млн 908,799 тыс. облигаций 06-й серии, 14 млн 855,614 тыс.... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:15
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом и рейтинг облигаций области на уровне "BBB(RU)". Как отмечается в пресс-релизе агентства, рейтинга обусловлен высоким... читать дальше
.09 июня 2018 года 18:04
Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею. "Я достаточно давно не общался с (президентом России) Владимиром Путиным. Сегодня обсуждался вопрос... читать дальше
.09 июня 2018 года 17:48
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай. "Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в... читать дальше
.09 июня 2018 года 17:46
Первые облигации в рамках "фабрики" ВЭБа могут быть выпущены в III квартале, объем выпусков - 5-20 млрд рублей
Первые облигации в рамках фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка (ВЭБ) могут быть выпущены в третьем квартале 2018 года, объем выпусков составит от 5 млрд рублей до 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев... читать дальше
.09 июня 2018 года 17:37
Мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о возможных неудобствах и ограничениях в период проведения чемпионата мира по футболу. "Скоро открытие ЧМ-2018. Большой праздник для любителей футбола. Миллиарды людей на планете будут наблюдать трансляции из Москвы и других... читать дальше
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