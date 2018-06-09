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09 июня 2018 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 июня
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9 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2602,18 (-15,48) руб./грамм; на серебро - 33,51 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1805,94 (-3,37) руб./грамм; на палладий - 2034,44 (-6,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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