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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 202,4 млрд руб.
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09 июня 2018 года 10:11
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 202,4 млрд руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 202,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 151,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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09 июня 2018 года 15:21
Директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии. "Р.Халиуллин подал документы как самовыдвиженец", - сказал собеседник агентства. Он отметил,... читать дальше
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Минэнерго планирует в правительстве обсудить обновленный проект Энергостратегии-2035, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. "Мы планируем уточнить все отраслевые направления. Что касается развития электроэнергетической отрасли - это... читать дальше
.09 июня 2018 года 15:00
ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2602,18 (-15,48) руб./грамм; на серебро - 33,51 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1805,94 (-3,37) руб./грамм; на палладий - 2034,44 (-6,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.09 июня 2018 года 14:48
Правительство предлагает разрешить валютные операции между резидентами в рамках страхования экспортных кредитов
Правительство РФ предлагает разрешить валютные операции между резидентами в случае, если они связанны с заключением договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков. Соответствующие правительственные поправки... читать дальше
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ЦБ РФ в субботу разместил девятый выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер 4-09-22BR1-8) в объеме 20 млрд 089,3 млн рублей, сообщается в материалах на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 87 млрд 078 млн рублей. Спрос по номиналу... читать дальше
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Меткомбанк" кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз -"стабильный". Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной... читать дальше
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Нерезиденты в апреле 2018 года уменьшили инвестиции в российские ОФЗ на 131 млрд рублей, или на 5,6%, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 года, когда он составил 1 млрд рублей (до этого в июне - 21... читать дальше
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Ориентир ставки 1-го купона бондов ГТЛК на $150 млн - 5,9-6,1%, предварительная дата сбора заявок - 19 июня
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 19 июня проведет сбор заявок на пятнадцатилетние бонды объемом $150 млн, ориентир ставки 1-го купона - 5,9-6,1% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 5... читать дальше
.09 июня 2018 года 13:57
Fitch подтвердило рейтинги Чувашии и Алтайского края, отозвало рейтинги Краснодарского края и Казани
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Чувашской Республики, Алтайского края и Краснодарского края. При этом рейтинги Краснодарского края и рейтинги города Казани были отозваны, говорится в сообщении Fitch. Долгосрочные рейтинги... читать дальше
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ООО "Технологии строительства СОФЖИ" (дочерняя структура Самарского областного фонда жилья и ипотеки, СОФЖИ, контролируется правительством региона) полностью погасило дебютные именные облигации 1-й серии на 510 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Распоряжение... читать дальше
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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает необходимым, чтобы страны ОПЕК+ на заседании 22-23 июня приняли решение об увеличении нефтедобычи. Как заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), рынок уже близок к перегреву, никто не заинтересован в... читать дальше
.09 июня 2018 года 13:19
Проблему роста цен на топливо можно решить дальнейшим снижением акцизов, считает глава "Газпром нефти"
Проблему роста цен на бензин и дизельное топливо можно решить дальнейшим сокращением акцизов, но правительство к этому пока не готово, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на пресс-конференции. По его словам, на текущий момент дефицита топлива нет, поэтому предложение... читать дальше
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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,37 пункта (0,545%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2280,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,36 (+0,59%) пункта,... читать дальше
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило кредитный рейтинг Меткомбанка (г.Каменск-Уральский, Свердловская область) на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен... читать дальше
.09 июня 2018 года 13:08
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