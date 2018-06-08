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08 июня 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7391 руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6009 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7391 руб. Минимальный курс евро составил 73,45 руб., максимальный - 73,9025 руб. Была заключена 3701 сделка. Объем торгов составил 19949,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,45 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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