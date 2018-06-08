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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня
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08 июня 2018 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня

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8 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2617,66 (+37,53) руб./грамм; на серебро - 33,69 (+0,41) руб./грамм; на платину - 1809,31 (+6,81) руб./грамм; на палладий - 2041,01 (+19,91) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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