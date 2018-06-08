Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня

8 июня. FINMARKET.RU -РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2617,66 (+37,53) руб./грамм; на серебро - 33,69 (+0,41) руб./грамм; на платину - 1809,31 (+6,81) руб./грамм; на палладий - 2041,01 (+19,91) руб./грамм.

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Китайский гигант Cosco Shipping интересовался покупкой доли в государственном ПАО "Совкомфлот" в рамках приватизации, однако российская сторона считает предпочтительным вариант не с профильным отраслевым игроком, а с финансовым инвестором из КНР, рассказали "Интерфаксу" два... читать дальше

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Американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Майкл Беннет направили письма в ряд госведомств, подняв вопрос о правомерности комментариев, сделанных президентом США Дональдом Трампом относительно важных статистических данных, до их официальной... читать дальше

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Вместо повышения налогов лучше продавать акции компаний, в частности, Сбербанка России, считает глава банка Герман Греф. "Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента. Лучше вместо повышения... "Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента. Лучше вместо повышения... читать дальше

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Возвратный акциз на нефть должен компенсировать серьезный рост акцизов на топливо, который ожидается с 1 января 2019 года, сообщила замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. Ставка акцизов на бензины снижается с 1 июня на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо - на 2... Ставка акцизов на бензины снижается с 1 июня на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо - на 2... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу и завершают неделю в небольшом минусе. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск опустилась на $1,05 (1,36%) - до $76,27 за баррель. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск опустилась на $1,05 (1,36%) - до $76,27 за баррель. WTI с поставкой в июле на электронных... WTI с поставкой в июле на электронных... читать дальше

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В апреле экономический рост в Грузии составил 6,5%, что является самым высоким за последние годы показателем как в ежемесячном, так и в квартальном разрезе, заявил в пятницу премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства. "По данным статистики, за... "По данным статистики, за... читать дальше

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Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, что будет изучать вопрос о том, следует ли его стране накладывать вето на продление европейских санкций против РФ. "Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о... "Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о... читать дальше

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В прошлом году инвестиции российских страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, в государственные и корпоративные облигации составили по 37% от всех инвестиций таких компаний, сообщил председатель комитета по страхованию от несчастных случаев и развитию... читать дальше

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нешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К051 номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 50% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 5 июня. Ставка купона установлена в размере 6,88%... Сбор заявок на облигации прошел 5 июня. Ставка купона установлена в размере 6,88%... читать дальше

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Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате. "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу... "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу... читать дальше

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Дочерняя компания Сбербанка России будет подключена к реализации проекта по маркировке товаров, уверен Герман Греф. "Мы предложили свои услуги, это не было секретом никогда, мы обсуждали это с министром Мантуровым, и он нам обещал, в том числе, включить нашу компанию в... "Мы предложили свои услуги, это не было секретом никогда, мы обсуждали это с министром Мантуровым, и он нам обещал, в том числе, включить нашу компанию в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7116 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6443 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,1925 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,1925 руб.,... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-327 на 36 млрд 121,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) и China Chengtong Holdings Group договорились о создании совместного индустриального фонда инвестиций объемом $1 млрд, сообщил журналистам глава РФПИ... читать дальше

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"Московская биржа" 8 июня зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Ломбард "Мастер" серии БО-П01 объемом 50 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Банк России проводит консультации с представителями всех сегментов финансового рынка и во 2-м полугодии планирует опубликовать основные подходы к установлению принципов пропорционального регулирования, сообщил в пятницу. зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на... читать дальше

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