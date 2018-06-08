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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2192,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2783,23 млрд руб.
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08 июня 2018 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2192,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2783,23 млрд руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 2192,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1846,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2139,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1814,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июня составили 2783,23 млрд руб. против 2791,28598 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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08 июня 2018 года 14:06
Уже в 3-м квартале т.г. на базе мастерчейна будут запущены три финансовых продукта, сообщила сегодня журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова журналистам на Международном финансовом конгрессе. "Была большая исследовательская работа до того, как мы сделали... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:58
Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным банками РФ (без учета Сбербанка) нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в апреле 2018 года снизилась до 8,92% годовых с 9,00% в марте, сообщается в информации ЦБ РФ, размещенной на... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:55
Банк "Зенит" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-13 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 37,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Десятилетние... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:49
Банк России отмечает временный характер факторов, которые привели к росту инфляционных ожиданий в мае, надеется на дальнейшее снижение ожиданий. Инфляционные ожидания населения под действием ослабления курса рубля и роста цен на бензин в мае выросли до 8,6% с... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:42
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Белгородской области на уровне A+(RU), прогноз "стабильный", и облигаций области на уровне A+(RU). Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг Белгородской области обусловлен... читать дальше
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.08 июня 2018 года 13:27
Тема приватизации "Совкомфлота" обсуждалась на российско-китайских переговорах, она получила развитие, но конкретных договоренностей пока нет, сообщил журналистам в Пекине министр экономического развития Максим Орешкин. В настоящее время 100% "Совкомфлота" принадлежит... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:19
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне AA(RU), прогноз "стабильный". Агентство также подтвердило рейтинг облигаций Мособласти на уровне AA(RU), говорится в сообщении АКРА. Как отмечается,... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,5 пункта (1,015%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2292,57 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2316,92 (+0,04%) пункта,... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:12
РФ и КНР, выразив разочарование выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД) высказались за сохранение этого документа и отметили важность защиты торгово-экономических связей с Ираном от односторонних санкций... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 61,9551 руб.
Максимальное значение за месяц (с 9 мая по 8 июня) - 61,9551 руб. за доллар, минимальное значение - 60,3529 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,86 руб. Это автоматическое сообщение.
.08 июня 2018 года 13:04
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) X5 Retail Group N.V. в иностранной и национальной валютах с "ВВ" до "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный". Повышение... читать дальше
.08 июня 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 73,09/74,41 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.08 июня 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 8 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,18/62,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,18/62,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 50 коп., средний...
.08 июня 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,96/63,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,96/63,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 62 коп., Cредний курс продажи...
.08 июня 2018 года 12:56
Россия и Китай сегодня подписали заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Документ был подписан министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром коммерции Китая Чжун Шанем по итогам... читать дальше
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