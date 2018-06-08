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Глава Сбербанка России Герман Греф. считает, что в ближайшие годы банковское кредитование в РФ продолжит расти медленнее, чем привлечение компаниями средств с помощью инструментов открытого рынка. "Открытый рынок растет сегодня темпами в 10 раз больше, чем банковское... "Открытый рынок растет сегодня темпами в 10 раз больше, чем банковское... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2530,19 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95150,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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"Газпром" вчера подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление российской компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов. Как говорится в сообщении "Газпрома", аналогичное заявление в голландский суд... читать дальше

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Рынки акций стран Западной Европы умеренно снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы реагировали на корпоративные новости и ждали встречи глав государств G7. Основным событием для мировых рынков на этой неделе станет стартующий в пятницу в Канаде саммит глав... Основным событием для мировых рынков на этой неделе станет стартующий в пятницу в Канаде саммит глав... читать дальше

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Черное золото вчера подорожало на заявлении министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейн аль-Луэйби о том, что увеличение нефтедобычи не будет стоять на повестке встречи ОПЕК+ в Вене 22-23 июня. По итогам торгов 7 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent... По итогам торгов 7 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,49 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 61,8125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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ПAO "Уралкалий" установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 7 июня с 11:00... Сбор заявок проходил 7 июня с 11:00... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,62 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2316,07 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 26877,789 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 95,743 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6998 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,758... Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,758... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2835 руб. Минимальный курс евро составил 72,87 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,87 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0487 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ЦБ РФ не видит и не ожидает всплеска киберпреступлений перед чемпионатом мира по футболу в РФ, банки подготовились к этому мероприятию, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. "Ничего... "Ничего... читать дальше

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