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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0686 руб.
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08 июня 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0686 руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,49 коп.
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Глава Сбербанка России Герман Греф. считает, что в ближайшие годы банковское кредитование в РФ продолжит расти медленнее, чем привлечение компаниями средств с помощью инструментов открытого рынка. "Открытый рынок растет сегодня темпами в 10 раз больше, чем банковское... читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95150,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.08 июня 2018 года 08:23
"Газпром" вчера подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление российской компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов. Как говорится в сообщении "Газпрома", аналогичное заявление в голландский суд... читать дальше
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Рынки акций стран Западной Европы умеренно снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы реагировали на корпоративные новости и ждали встречи глав государств G7. Основным событием для мировых рынков на этой неделе станет стартующий в пятницу в Канаде саммит глав... читать дальше
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.08 июня 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,49 коп.
.08 июня 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 61,8125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп.
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.07 июня 2018 года 20:06
ПAO "Уралкалий" установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 7 июня с 11:00... читать дальше
.07 июня 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,62 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2316,07 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.07 июня 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 июня выросла на 0,36% и составила 26877,789 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 26877,789 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 95,743 млрд руб., или на...
.07 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6998 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,758... читать дальше
.07 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2835 руб. Минимальный курс евро составил 72,87 руб.,... читать дальше
.07 июня 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,0487 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0487 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.07 июня 2018 года 19:08
ЦБ РФ не видит и не ожидает всплеска киберпреступлений перед чемпионатом мира по футболу в РФ, банки подготовились к этому мероприятию, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. "Ничего... читать дальше
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