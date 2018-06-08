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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,8125 руб.
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08 июня 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,8125 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 61,8125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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08 июня 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,8125 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 61,8125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп.
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08 июня 2018 года 08:00
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

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Баланс счета текущих операций...    читать дальше
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Сбор заявок проходил 7 июня с 11:00...    читать дальше
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07 июня 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 7 июня движется разнонаправленно
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К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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07 июня 2018 года 19:25
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07 июня 2018 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,758...    читать дальше
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07 июня 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2835 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2835 руб.

Минимальный курс евро составил 72,87 руб.,...    читать дальше
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07 июня 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,0487 руб.
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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"Ничего...    читать дальше
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