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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6998 руб.
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07 июня 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6998 руб.
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7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6998 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,758 руб. Было заключено 82 сделки. Объем торгов составил 301,41 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,756 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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ПAO "Уралкалий" установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 7 июня с 11:00... читать дальше
.07 июня 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,62 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2316,07 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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.07 июня 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6998 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,758... читать дальше
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,0487 руб.
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ЦБ РФ не видит и не ожидает всплеска киберпреступлений перед чемпионатом мира по футболу в РФ, банки подготовились к этому мероприятию, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. "Ничего... читать дальше
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Надо бороться с доминированием доллара в международной системе расчетов - глава ВТБ (исправленная версия)
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Рынок акций РФ незначительно подрос по индексу МосБиржи и снизился по индексу РТС. Реакция на "прямую линию" президента РФ Владимира Путина в целом оказалась нейтральной при низкой активности торгов. Президент РФ В.Путин в ходе "прямой линии" заявил, что изменения... читать дальше
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Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы следят за сигналами ОПЕК по вопросу о будущей нефтедобыче. В четверг министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби заявил, что увеличение нефтедобычи не будет стоять на повестке... читать дальше
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Белоруссия и Россия завершают подготовку межправительственного соглашения о программе военно-технического сотрудничества на период до 2020 года. "Завершается работа по актуализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской федерации... читать дальше
.07 июня 2018 года 18:08
АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 3,4% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 16,95 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. РЖД... читать дальше
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.07 июня 2018 года 17:52
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ПAO "Уралкалий" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей в размере 7,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне... читать дальше
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