Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2835 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2835 руб.

Минимальный курс евро составил 72,87 руб., максимальный - 73,71 руб. К этому времени было заключено 6344 сделки. Объем торгов составил 29875,91 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,635 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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