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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,9189 руб.
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07 июня 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,9189 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9189 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,665 руб., максимальный - 62,2675 руб. Было заключено 10674 сделки. Объем торгов составил 55552,41 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,23 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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