Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1378 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1378 руб.

Минимальный курс евро составил 72,87 руб., максимальный - 73,3075 руб. Было заключено 3437 сделок. Объем торгов составил 22035,82 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,27 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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