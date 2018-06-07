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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июня
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07 июня 2018 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июня

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7 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2580,13 (-2,02) руб./грамм; на серебро - 33,28 (+0,3) руб./грамм; на платину - 1802,5 (+4,32) руб./грамм; на палладий - 2021,1 (+31,54) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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"Мы много раз об этом говорили. Может быть, в свое время и не следовало, как тогда говорили,...    читать дальше
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07 июня 2018 года 16:01
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07 июня 2018 года 16:00
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На предыдущей неделе (с 21 по 27 мая) рост цен составил 1,9%.

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Эмитент

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Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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