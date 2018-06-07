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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 61,8125 руб.
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07 июня 2018 года 14:07
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 61,8125 руб.
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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 61,8125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп. Это автоматическое сообщение.
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07 июня 2018 года 16:46
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2018 года сократился на 0,7% - до $456,640 млрд с $459,884 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ. В январе-мае 2018 года резервы выросли на 5,5% - с $432,742 млрд на 1 января. Стоимость монетарного золота... читать дальше
.07 июня 2018 года 16:43
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-326 на 50 млрд 233,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.07 июня 2018 года 16:36
Правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах, заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг. Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и... читать дальше
.07 июня 2018 года 16:27
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству проанализировать ситуацию с выплатой зарплат бюджетникам по отраслям и регионам, пообещал собрать госсовет на эту тему. "Хочу еще раз обратить внимание руководителей российских регионов (на ситуацию... читать дальше
.07 июня 2018 года 16:17
ЦБ РФ опубликовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 апреля 2018 года. Согласно этим данным, в 1-м квартале тридцатка крупнейших банков получила прибыль в размере 411,8 млрд руб. по сравнению с прибылью в 302,8 млрд руб. за 3 месяца 2017... читать дальше
.07 июня 2018 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,33 пункта (0,446%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2325,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2325,24 (+0,42%) пункта,... читать дальше
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.07 июня 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,33/62,58 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,33/62,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 1 коп., Cредний курс продажи упал...
.07 июня 2018 года 16:01
Международные резервы России на 1 июня составили $458,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 25 мая международные резервы равнялись $457,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились $1,3 млрд, или на 0,3%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли в... читать дальше
.07 июня 2018 года 16:00
За период с 28 мая по 3 июня 2018 года потребительские цены на бензин выросли на 1,4%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На предыдущей неделе (с 21 по 27 мая) рост цен составил 1,9%. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 4 июня... читать дальше
.07 июня 2018 года 15:45
На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 1 тыс. с пересмотренных 223 тыс. на предыдущей неделе и составило 222 тыс., говорится в отчете Минтруда США. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 1... читать дальше
.07 июня 2018 года 15:35
Президент России Владимир Путин выразил надежду на сохранение взятых темпов программы реновации жилья в Москве до 2024 года. "Это масштабный проект. Миллион человек почти должен быть вовлечен в программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено 400 млрд рублей", -... читать дальше
.07 июня 2018 года 15:30
В пятницу, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2530,19 млн руб.
В пятницу, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2530,19 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.07 июня 2018 года 15:30
В пятницу, 8 июня, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95150,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.07 июня 2018 года 15:25
Доля активов российских банков, контролируемых государством, за 2008-2017 годы значительно выросла, говорится в докладе "Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы", подготовленном группой экспертов Банка России. Без учета... читать дальше
.07 июня 2018 года 15:19
В ходе торгов в четверг нефть эталонных марок восстанавливается в цене после снижения накануне, вызванного данными об увеличении запасов топлива в США. Августовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожал на $0,91(1,21%) - до $76,27 за... читать дальше
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