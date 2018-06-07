Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,678 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,678 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,668 руб., максимальный - 9,6931 руб. Было заключено 29 сделок. Объем торгов составил 65,46 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6857 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.