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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что тема конкуренции всегда будет в фокусе внимания Банка России. При этом она отметила, что большинство действующих в РФ банков работают честно и соблюдают установленные правила. "Мы убеждены, что качество конкуренции не зависит... "Мы убеждены, что качество конкуренции не зависит... читать дальше

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В странах Европейского Союза в 2017 году выявлены случаи мошенничества с бюджетными средствами ЕС на общую сумму 3 млрд евро. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Европейского ведомства по борьбе с мошенничеством (OLAF), передает "Немецкая волна". Это гораздо более... читать дальше

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Группа "Интерфакс" совместно с "Национальным расчетным депозитарием" (НРД) при поддержке Thomson Reuters запустили интегрированный продукт RU Data Price, позволяющий институциональным инвесторам получать полный набор данных для анализа рыночных рисков и формирования регуляторной... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,678 руб. Минимальный курс юаня составил 9,668 руб., максимальный - 9,6931... Минимальный курс юаня составил 9,668 руб., максимальный - 9,6931... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка на конец мая 2018 года вырос на 6,5% по сравнению с началом года и составил 12,765 трлн руб. против 11,991 трлн руб. на 1 января, говорится в сообщении кредитной организации. Кредитный портфель за май увеличился на 1,3%. В мае... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,7765... читать дальше

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Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что без блокировки выезда бывших собственников и менеджмента санируемых банков бегство финансистов и активов этих кредитных организаций продолжится. Банк России наряду с появившейся возможностью взыскания убытков при... Банк России наряду с появившейся возможностью взыскания убытков при... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 170,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По итогам текущего года в Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть перечислено 2,2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "В отличие от предыдущих лет дополнительные... "В отличие от предыдущих лет дополнительные... читать дальше

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Центробанка не устраивает практика концентрации кредитных рисков на холдинговых компаниях, а не операционных предприятиях. "Нам не нравится ситуация, когда кредиты выдаются не операционным предприятиям, а холдингам", - сказала председатель Банка России Эльвира... "Нам не нравится ситуация, когда кредиты выдаются не операционным предприятиям, а холдингам", - сказала председатель Банка России Эльвира... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае 2018 года выросла на 25,6% и составила 328,764 млрд руб. по сравнению с 261,823 млрд руб. в январе-мае прошлого года, следует из отчетности компании. В мае показатель составил около 67 млрд руб. по сравнению с 54,8 млрд руб. годом... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,81 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,26 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,95 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,95 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 61,7820 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на полторы копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на полторы копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,782... читать дальше

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"Московская биржа" 6 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО Торговый Дом "Мясничий" (г. Красноярск) серии 001Р объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00317-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00317-R-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду. Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индикаторы США завершили торги в мажоре, Nasdaq обновил... Фондовые индикаторы США завершили торги в мажоре, Nasdaq обновил... читать дальше

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