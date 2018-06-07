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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8637 руб.
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Инфляция в России в мае составила 0,4%
В мае инфляция в РФ составила 0,4% после такого же повышения цен в апреле, свидетельствуют данные Росстата. Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков. Годовая инфляция сохранилась на уровне 2,4%
 
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Правительство кардинально меняет подход к проектной деятельности: как следует из утвержденных на днях премьер-министром Дмитрием Медведевым методических указаний по разработке национальных проектов, Белый дом теперь будет жестко формировать...
 
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ЦБ РФ выстраивает свою денежно-кредитную политику (ДКП) исходя из предпосылки, что западные санкции в отношении российских банков и компаний "не снимут, не смягчат, а возможно, санкционное давление и усилится". Об этом в интервью...
 
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07 июня 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8637 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 72,8637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,07 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
06 июня 2018 года 20:00
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Бинбанк в рамках оферты приобрел биржевые облигации серий БО-04 - БО-07 и БО-П04 - БО-П05 на 34,072 млрд рублей по номиналу, говорится в сообщениях кредитной организации.

Так, банк выкупил 22 млн 920,489 тыс. облигаций БО-04 по цене 99,9% от номинала, 14,905 тыс....    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:56
O1 Properties знает о нескольких претендентах на долю Минца в компании, но в переговорах не участвует
Борис Минц ведет переговоры о продаже своей доли в O1 Properties с несколькими потенциальными покупателями, подтвердил менеджмент компании в ходе телефонной конференции.

В течение нескольких дней O1 Properties начнет коммуникацию с держателями бондов, с тем чтобы...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 6 июня движется разнонаправленно
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,78 пункта (0,12%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2315,45 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 июня выросла на 0,07% и составила 26782,046 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 26782,046 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,568 млрд руб., или на...
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06 июня 2018 года 19:22
ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К053 на уровне 6,88%
нешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К053 на уровне 6,88% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей.

Сбор заявок пройдет 7 июня, техническое размещение запланировано на 8 июня.

Срок...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:18
Локо-банк в июле досрочно погасит облигации серий БО-05 - БО-07 на 10 млрд рублей
Локо-банк принял решение досрочно погасить биржевые облигации серий БО-05 - БО-07 на общую сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Погашение бондов серии БО-05 пройдет 17 июля 2018 года (в дату окончания 10-го купона), серии БО-06 - 5 июля...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7141 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7141 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,698 руб., максимальный - 9,7332...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,9682 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9682 руб.

Минимальный курс евро составил 72,6525 руб.,...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,011 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,011 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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06 июня 2018 года 19:10
"Пионер-Лизинг" 26 июня начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) 26 июня начнет размещение облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск будет размещен на 5 лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ставка 1-го купона...    читать дальше
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06 июня 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи просел на 0,12%, индекс РТС подрос на 0,4%
Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, завершил среду разнонаправленно.

Европейские фондовые индексы в самом начале торгов изменялись противоречиво. Днем большинство индикаторов демонстрировало повышательный тренд, однако к вечеру часть индикаторов ушла в...    читать дальше
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06 июня 2018 года 18:51
ФНБ в мае сократился на 35,1 млрд руб. - Минфин РФ
По состоянию на 1 июня 2018 г. объем ФНБ составил 3 трлн 927,584 млрд, что эквивалентно $62,747 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 мая ФНБ составлял 3 трлн 962,669 млрд рублей. Таким образом, за май фонд сократился на 35,085 млрд руб.

На 1 июня на отдельных...    читать дальше
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06 июня 2018 года 18:46
РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 7,3%
ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-07R объемом 10 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 6-летняя оферта.

Сбор заявок на бонды прошел 6...    читать дальше
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06 июня 2018 года 18:44
Глава Минэкономразвития предупредил депутатов о подготовке "непопулярных решений"
В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" в Госдуме предупредил депутатов о подготовке министерством пакета "непопулярных" решений, но не уточнил детали.

"Был настораживающий один момент, когда...    читать дальше
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06 июня 2018 года 18:37
Эфиопия планирует масштабную приватизацию
Новое правительство Эфиопии планирует частично или полностью приватизировать отрасли и компании, которые десятилетиями оставались под контролем государства, включая оператора связи Ethio Telecom и авиаперевозчика Ethiopian Airlines.

О планах приватизации объявил...    читать дальше
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06 июня 2018 года 18:30
Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект о возврате госпошлины при мировых соглашениях
Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому истцу при заключении мирового соглашения или отказе от иска до принятия решения судом первой инстанции будет возвращаться до 70% уплаченной им государственной...    читать дальше
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