Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7141 руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7141 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,698 руб., максимальный - 9,7332 руб. Было заключено 102 сделки. Объем торгов составил 364,41 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7115 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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