Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7132 руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7132 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,704 руб., максимальный - 9,7249 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 150,54 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,704 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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