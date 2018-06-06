Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 794,2 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 794,2 млрд руб.

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Бинбанк в рамках оферты приобрел биржевые облигации серий БО-04 - БО-07 и БО-П04 - БО-П05 на 34,072 млрд рублей по номиналу, говорится в сообщениях кредитной организации. Так, банк выкупил 22 млн 920,489 тыс. облигаций БО-04 по цене 99,9% от номинала, 14,905 тыс.... Так, банк выкупил 22 млн 920,489 тыс. облигаций БО-04 по цене 99,9% от номинала, 14,905 тыс.... читать дальше

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Борис Минц ведет переговоры о продаже своей доли в O1 Properties с несколькими потенциальными покупателями, подтвердил менеджмент компании в ходе телефонной конференции. В течение нескольких дней O1 Properties начнет коммуникацию с держателями бондов, с тем чтобы... В течение нескольких дней O1 Properties начнет коммуникацию с держателями бондов, с тем чтобы... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,78 пункта (0,12%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2315,45 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По... К середине дня индекс РТС начал расти. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 26782,046 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,568 млрд руб., или на...

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нешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К053 на уровне 6,88% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок пройдет 7 июня, техническое размещение запланировано на 8 июня. Сбор заявок пройдет 7 июня, техническое размещение запланировано на 8 июня. Срок... Срок... читать дальше

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Локо-банк принял решение досрочно погасить биржевые облигации серий БО-05 - БО-07 на общую сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение бондов серии БО-05 пройдет 17 июля 2018 года (в дату окончания 10-го купона), серии БО-06 - 5 июля... Погашение бондов серии БО-05 пройдет 17 июля 2018 года (в дату окончания 10-го купона), серии БО-06 - 5 июля... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7141 руб. Минимальный курс юаня составил 9,698 руб., максимальный - 9,7332... Минимальный курс юаня составил 9,698 руб., максимальный - 9,7332... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9682 руб. Минимальный курс евро составил 72,6525 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,6525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,011 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) 26 июня начнет размещение облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен на 5 лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск будет размещен на 5 лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, завершил среду разнонаправленно. Европейские фондовые индексы в самом начале торгов изменялись противоречиво. Днем большинство индикаторов демонстрировало повышательный тренд, однако к вечеру часть индикаторов ушла в... Европейские фондовые индексы в самом начале торгов изменялись противоречиво. Днем большинство индикаторов демонстрировало повышательный тренд, однако к вечеру часть индикаторов ушла в... читать дальше

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По состоянию на 1 июня 2018 г. объем ФНБ составил 3 трлн 927,584 млрд, что эквивалентно $62,747 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 мая ФНБ составлял 3 трлн 962,669 млрд рублей. Таким образом, за май фонд сократился на 35,085 млрд руб. На 1 июня на отдельных... На 1 июня на отдельных... читать дальше

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ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-07R объемом 10 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 6-летняя оферта. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 6-летняя оферта. Сбор заявок на бонды прошел 6... Сбор заявок на бонды прошел 6... читать дальше

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В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" в Госдуме предупредил депутатов о подготовке министерством пакета "непопулярных" решений, но не уточнил детали. "Был настораживающий один момент, когда... "Был настораживающий один момент, когда... читать дальше

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Новое правительство Эфиопии планирует частично или полностью приватизировать отрасли и компании, которые десятилетиями оставались под контролем государства, включая оператора связи Ethio Telecom и авиаперевозчика Ethiopian Airlines. О планах приватизации объявил... О планах приватизации объявил... читать дальше

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Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому истцу при заключении мирового соглашения или отказе от иска до принятия решения судом первой инстанции будет возвращаться до 70% уплаченной им государственной... читать дальше

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