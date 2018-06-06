06 июня 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2018
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2018
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2018
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 мая по 01 июня
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06 июня 2018 года 10:04
Рынок акций РФ открылся в зеленой зоне вслед за отскочившей вверх нефтью и фондовыми фьючерсами в США.
Американские индексы во вторник слабо изменились, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический... читать дальше
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06 июня 2018 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,41/62,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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06 июня 2018 года 09:59
Министры финансов и иностранных дел ФРГ, Франции, Британии и ЕС в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили опасения, что возобновление "вторичных" санкций США против Тегерана может подорвать их усилия по налаживанию... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:58
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 1477,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1173 млрд руб.
На начало... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:53
Курс доллара США демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения в паре с евро и иеной при отсутствии важных новостей, способных повлиять на валютный рынок.
Курс иены преимущественно снижается в среду на фоне роста азиатских акций, что свидетельствует о сокращении... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:42
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-326 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:37
Уменьшение акцизов на бензин, вероятно, не приведет к снижению цен на него, но может остановить или замедлить рост цен на топливо, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации (при снижении акцизов) может быть то, что... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:29
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в среду благодаря сильным статданным из Австралии.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%.
Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,41%, более широкий Topix - на... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:17
ВВП Австралии в первом квартале 2018 года увеличился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, в котором было зафиксировано повышение показателя на 0,5%, свидетельствуют официальные данные. Рынок ожидал повышения австралийской экономики в январе-марте на 0,9%.
В... читать дальше
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06 июня 2018 года 09:06
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на "стабильный" с "позитивного" прогноз долгосрочных рейтингов турецкого Denizbank A.S., а также его российского подразделения ЗАО "Денизбанк Москва".
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной... читать дальше
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06 июня 2018 года 08:59
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Русский национальный банк" (ООО, рег. № 469, г. Ростов-на-Дону), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
"Бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени... читать дальше
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06 июня 2018 года 08:52
Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average слабо изменились по итогам сессии во вторник, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум. Участники рынка оценивали... читать дальше
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06 июня 2018 года 08:43
Инфляция в России до конца 2-го квартала 2018 года сохранится примерно на текущем уровне (2,4% в годовом выражении), потом станет увеличиваться в сторону 4%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Reuters. По ее словам, многое будет зависеть от... читать дальше
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06 июня 2018 года 08:36
"Газпром" и австрийская OMV готовят сделку по обмену активами по прежней схеме, не рассматривая как альтернативу покупку австрийской компанией активов у российского концерна за деньги, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Сейчас идет вопрос именно... читать дальше
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06 июня 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,00 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 июня 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 100068,13 млн руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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