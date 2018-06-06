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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае составила 0,4%
В мае инфляция в РФ составила 0,4% после такого же повышения цен в апреле, свидетельствуют данные Росстата. Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков. Годовая инфляция сохранилась на уровне 2,4%
 
Карта "Мир" станет идентификатором доступа к госуслугам
Карта "Мир" перестанет быть только платежным средством. С ее помощью можно будет получать госуслуги в многофункциональных центрах: карта станет ключом доступа к услугам вместо паспорта, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ...
 
Белый дом внедряет новую структуру управления нацпроектами
Правительство кардинально меняет подход к проектной деятельности: как следует из утвержденных на днях премьер-министром Дмитрием Медведевым методических указаний по разработке национальных проектов, Белый дом теперь будет жестко формировать...
 
Всемирный банк подтвердил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2018 году сохранение темпов роста на уровне 3,1%, как и в 2017 году, говорится в июньском обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP). Прогнозы на 2019 и 2020 годы...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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06 июня 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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6 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Внешнеторговый баланс США Апрель 2018
15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США I квартал 2018
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Апрель 2018
17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Май 2018
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 26 мая по 01 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
06 июня 2018 года 10:04
Рынок российских акций открылся в плюсе
Рынок акций РФ открылся в зеленой зоне вслед за отскочившей вверх нефтью и фондовыми фьючерсами в США.

Американские индексы во вторник слабо изменились, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический...    читать дальше
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06 июня 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 61,41/62,63 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,41/62,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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06 июня 2018 года 09:59
Европейские страны призвали США воздержаться от вторичных санкций против Ирана
Министры финансов и иностранных дел ФРГ, Франции, Британии и ЕС в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили опасения, что возобновление "вторичных" санкций США против Тегерана может подорвать их усилия по налаживанию...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:58
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1477,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3648,97 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 1477,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1173 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:53
Доллар дешевеет к евро и растет к иене, австралийский доллар дорожает на данных о ВВП
Курс доллара США демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения в паре с евро и иеной при отсутствии важных новостей, способных повлиять на валютный рынок.

Курс иены преимущественно снижается в среду на фоне роста азиатских акций, что свидетельствует о сокращении...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:42
ВТБ разместит 7 июня однодневные бонды серии КС-2-326 на 75 млрд рублей
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-326 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:37
Уменьшение акцизов на бензин остановит или замедлит рост стоимости топлива - Набиуллина
Уменьшение акцизов на бензин, вероятно, не приведет к снижению цен на него, но может остановить или замедлить рост цен на топливо, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации (при снижении акцизов) может быть то, что...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:29
Азиатские фондовые рынки торгуются на подъеме
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в среду благодаря сильным статданным из Австралии.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,41%, более широкий Topix - на...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:17
Рост ВВП Австралии в 1-м квартале превысил прогнозы
ВВП Австралии в первом квартале 2018 года увеличился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, в котором было зафиксировано повышение показателя на 0,5%, свидетельствуют официальные данные. Рынок ожидал повышения австралийской экономики в январе-марте на 0,9%.

В...    читать дальше
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06 июня 2018 года 09:06
Fitch ухудшил прогноз рейтингов турецкого Denizbank и "Денизбанка Москва"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на "стабильный" с "позитивного" прогноз долгосрочных рейтингов турецкого Denizbank A.S., а также его российского подразделения ЗАО "Денизбанк Москва".

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной...    читать дальше
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06 июня 2018 года 08:59
ЦБ отозвал лицензию у "Русского национального банка"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Русский национальный банк" (ООО, рег. № 469, г. Ростов-на-Дону), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени...    читать дальше
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06 июня 2018 года 08:52
S&P 500 и Dow Jones изменились незначительно, Nasdaq обновил рекорд
Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average слабо изменились по итогам сессии во вторник, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум. Участники рынка оценивали...    читать дальше
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06 июня 2018 года 08:43
Годовая инфляция в России до конца 2-го квартала сохранится на уровне 2,4%
Инфляция в России до конца 2-го квартала 2018 года сохранится примерно на текущем уровне (2,4% в годовом выражении), потом станет увеличиваться в сторону 4%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Reuters. По ее словам, многое будет зависеть от...    читать дальше
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06 июня 2018 года 08:36
"Газпром" и австрийская OMV готовят сделку по обмену активами - Новак
"Газпром" и австрийская OMV готовят сделку по обмену активами по прежней схеме, не рассматривая как альтернативу покупку австрийской компанией активов у российского концерна за деньги, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас идет вопрос именно...    читать дальше
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06 июня 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,00 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,00 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 июня 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 100068,13 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 100068,13 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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