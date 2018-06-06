ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,513 руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 72,513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,46 коп.

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Рынок акций РФ открылся в зеленой зоне вслед за отскочившей вверх нефтью и фондовыми фьючерсами в США. Американские индексы во вторник слабо изменились, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический... Американские индексы во вторник слабо изменились, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,41/62,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Министры финансов и иностранных дел ФРГ, Франции, Британии и ЕС в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили опасения, что возобновление "вторичных" санкций США против Тегерана может подорвать их усилия по налаживанию... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 1477,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1173 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Курс доллара США демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения в паре с евро и иеной при отсутствии важных новостей, способных повлиять на валютный рынок. Курс иены преимущественно снижается в среду на фоне роста азиатских акций, что свидетельствует о сокращении... Курс иены преимущественно снижается в среду на фоне роста азиатских акций, что свидетельствует о сокращении... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-326 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Уменьшение акцизов на бензин, вероятно, не приведет к снижению цен на него, но может остановить или замедлить рост цен на топливо, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации (при снижении акцизов) может быть то, что... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в среду благодаря сильным статданным из Австралии. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,41%, более широкий Topix - на... Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,41%, более широкий Topix - на... читать дальше

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ВВП Австралии в первом квартале 2018 года увеличился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, в котором было зафиксировано повышение показателя на 0,5%, свидетельствуют официальные данные. Рынок ожидал повышения австралийской экономики в январе-марте на 0,9%. В... В... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на "стабильный" с "позитивного" прогноз долгосрочных рейтингов турецкого Denizbank A.S., а также его российского подразделения ЗАО "Денизбанк Москва". Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной... Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной... читать дальше

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Русский национальный банк" (ООО, рег. № 469, г. Ростов-на-Дону), сообщает пресс-служба ЦБ РФ. "Бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени... "Бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени... читать дальше

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Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average слабо изменились по итогам сессии во вторник, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум. Участники рынка оценивали... читать дальше

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Инфляция в России до конца 2-го квартала 2018 года сохранится примерно на текущем уровне (2,4% в годовом выражении), потом станет увеличиваться в сторону 4%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Reuters. По ее словам, многое будет зависеть от... читать дальше

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"Газпром" и австрийская OMV готовят сделку по обмену активами по прежней схеме, не рассматривая как альтернативу покупку австрийской компанией активов у российского концерна за деньги, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Сейчас идет вопрос именно... "Сейчас идет вопрос именно... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 100068,13 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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