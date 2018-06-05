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05 июня 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,1134 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1134 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,8575 руб., максимальный - 62,445 руб. Было заключено 12594 сделки. Объем торгов составил 73363,12 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,35 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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