Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,1134 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1134 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,8575 руб., максимальный - 62,445 руб. Было заключено 12594 сделки. Объем торгов составил 73363,12 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,35 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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