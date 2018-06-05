Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,5412 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5412 руб.

Минимальный курс евро составил 72,425 руб., максимальный - 72,79 руб. Было заключено 3135 сделок. Объем торгов составил 18478,43 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,78 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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