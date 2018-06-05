Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1644,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3371,45 млрд руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июня составили по Российской Федерации 1644,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1336,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2337,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2048,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июня составили 3371,45 млрд руб. против 2761,43881 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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