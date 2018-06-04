Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,9114 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9114 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,8025 руб., максимальный - 62,15 руб. Было заключено 10510 сделок. Объем торгов составил 56523,94 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,0275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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