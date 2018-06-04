Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,5043 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5043 руб.

Минимальный курс евро составил 72,285 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было заключено 2948 сделок. Объем торгов составил 13012,64 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,67 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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