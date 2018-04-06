ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 апреля в размере 57,8332 руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 57,8332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,36 коп.

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В начале сессии в пятницу американские фондовые индикаторы опускаются, участники рынка оценивают худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США и риски введения новых пошлин на импорт товаров из Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск понизился на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск понизился на... читать дальше

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Мартовское ускорение годовой инфляция в РФ соответствовало ожиданиям Минэкономразвития, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц", - сказал министр. "Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц", - сказал министр. Согласно данным... Согласно данным... читать дальше

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Безработица в Канаде в марте 2018 года осталась на февральской уровне 5,8%, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. Число рабочих мест в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 32,3 тыс. после роста на... Число рабочих мест в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 32,3 тыс. после роста на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в марте 2018 года увеличился на $4,351 млрд, или на 0,96% - до $457,995 млрд с $453,644 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ. В январе-марте 2018 года резервы выросли на $25,253 млрд, или на 5,8% - с $432,742 млрд на 1... В январе-марте 2018 года резервы выросли на $25,253 млрд, или на 5,8% - с $432,742 млрд на 1... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА. Выпуск, по мнению агентства,... Выпуск, по мнению агентства,... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-285 на 28 млрд 932,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Правительство РФ хочет обязать банки, участвующие в системе страхования вкладов, вести ежедневный учет обязательств перед вкладчиками, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о страховании средств малых предприятий. Сейчас банки обязаны... Сейчас банки обязаны... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,49 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2288,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2293,99 (-0,1%) пункта,... читать дальше

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Банк "Зенит" исполнил обязательства по приобретению облигаций 11-й серий и серии БО-11, говорится в сообщениях кредитной организации. В рамках оферты банк приобрел 227,177 тыс. облигаций 11-й серии и 1 млн 129,872 тыс. облигаций серии БО-11. Объем 11-й серии составляет... В рамках оферты банк приобрел 227,177 тыс. облигаций 11-й серии и 1 млн 129,872 тыс. облигаций серии БО-11. Объем 11-й серии составляет... читать дальше

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Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000... Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,28/58,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...

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"Московская биржа" 6 апреля зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Соллерс-Финанс" серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Идентификационный номер программы -... Идентификационный номер программы -... читать дальше

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