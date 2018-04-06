.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 апреля в размере 57,8332 руб.
.
06 апреля 2018 года 12:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 апреля в размере 57,8332 руб.
|0
6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 57,8332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,36 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 апреля 2018 года 16:57
В начале сессии в пятницу американские фондовые индикаторы опускаются, участники рынка оценивают худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США и риски введения новых пошлин на импорт товаров из Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск понизился на... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:48
Мартовское ускорение годовой инфляция в РФ соответствовало ожиданиям Минэкономразвития, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц", - сказал министр. Согласно данным... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:38
Безработица в Канаде в марте 2018 года осталась на февральской уровне 5,8%, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. Число рабочих мест в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 32,3 тыс. после роста на... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 апреля ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:30
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в марте 2018 года увеличился на $4,351 млрд, или на 0,96% - до $457,995 млрд с $453,644 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ. В январе-марте 2018 года резервы выросли на $25,253 млрд, или на 5,8% - с $432,742 млрд на 1... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:27
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА. Выпуск, по мнению агентства,... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:20
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-285 на 28 млрд 932,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:20
Правительство РФ хочет обязать банки, участвующие в системе страхования вкладов, вести ежедневный учет обязательств перед вкладчиками, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о страховании средств малых предприятий. Сейчас банки обязаны... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,49 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2288,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2293,99 (-0,1%) пункта,... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:15
Банк "Зенит" исполнил обязательства по приобретению облигаций 11-й серий и серии БО-11, говорится в сообщениях кредитной организации. В рамках оферты банк приобрел 227,177 тыс. облигаций 11-й серии и 1 млн 129,872 тыс. облигаций серии БО-11. Объем 11-й серии составляет... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:07
Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000... читать дальше
.06 апреля 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 57,28/58,32 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,28/58,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...
.06 апреля 2018 года 16:00
"Московская биржа" 6 апреля зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Соллерс-Финанс" серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Идентификационный номер программы -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.