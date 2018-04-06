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06 апреля 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5926 руб.
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6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 70,5926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп.
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06 апреля 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,8441... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:45
ООО "ДелоПортс" 6 апреля с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 объемом $140 млн, говорится в сообщении эмитента. Заявки принимает Совкомбанк. Техническое размещение 7-летних бумаг запланировано на 10... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:36
Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями в бытность лидером страны, передает южнокорейский телеканал YTN. Кроме этого, суд назначил экс-президенту штраф в размере $16,9... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:27
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 1-м квартале 2018 года выросла на 26,4% и составила 195,859 млрд руб. по сравнению с 154,989 млрд руб. в январе-марте 2017 года, говорится в сообщении банка. В том числе прибыль за март увеличилась на треть и составила 66,8 млрд руб. по... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2035 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,8488... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 57,8488 руб.... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:15
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 125,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.06 апреля 2018 года 10:13
По состоянию на 1 апреля 2018 года золотовалютные резервы Белоруссии составили $6 млрд 994,6 млн, говорится в сообщении Национального банка страны со ссылкой на предварительные данные. На 1 января 2017 года ЗВР Белоруссии составляли $7 млрд 315,3 млн. Таким образом, за... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением под давлением новой волны торгового противостояния США и Китая, несмотря на рост европейских и американских биржевых индексов по итогам торгов. Европейские фондовые рынки завершили торги существенным ростом на... читать дальше
.06 апреля 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 57,06/58,18 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,06/58,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.06 апреля 2018 года 09:58
В прошлом году инвестиции в проекты по развитию возобновляемых источников энергии достигли рекордной отметки и составили почти $280 млрд. Самыми привлекательными для инвесторов оказались технологии по производству солнечной энергии. В ее развитии лидирует Китай, говорится в... читать дальше
.06 апреля 2018 года 09:52
Объем промышленного производства в Германии в феврале 2018 года упал на 1,6% по сравнению с январем, когда его снижение составляло 0,1%, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Показатель снижается третий месяц подряд. При этом аналитики в среднем... читать дальше
.06 апреля 2018 года 09:45
Доллар США в пятницу стабилен по отношению к евро на фоне торгового противостояния США и Китая. Вместе с тем иена и швейцарский франк дорожают по отношению практически ко всем остальным валютам в связи с усилившимся неприятием риска и бегством в защитные... читать дальше
.06 апреля 2018 года 09:31
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-286 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
.06 апреля 2018 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1758,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2962,51 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1758,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1377 млрд руб. На начало... читать дальше
.06 апреля 2018 года 09:19
Большинство азиатских фондовых индексов снижается, рынки оценивают информацию о намерении американского президента Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта еще на $100 млрд. Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,1%, австралийский... читать дальше
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