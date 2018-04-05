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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1549 руб.
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05 апреля 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1549 руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1549 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1385 руб., максимальный - 9,1721 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 381,58 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,16 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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