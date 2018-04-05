Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5891 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5891 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,5025 руб., максимальный - 57,77 руб. Была заключена 9331 сделка. Объем торгов составил 53195,61 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,685 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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