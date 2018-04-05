Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 154,6 млрд руб.

5 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 154,6 млрд руб.

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ВТБ утвердил параметры 40 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-2-291 - КС-2-330 на общую сумму 3 трлн рублей, говорится в сообщении банка. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Дисконтные облигации будут... Дисконтные облигации будут... читать дальше

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ПАО "Транснефть" ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта "Юг" Волгоградский НПЗ - Тингута - Тихорецк - Новороссийск, сообщила компания. Реализация проекта "Юг" позволила создать инфраструктуру для транспортировки... Реализация проекта "Юг" позволила создать инфраструктуру для транспортировки... читать дальше

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Завод ООО "Фольксваген Груп Рус" в Калуге в 2017 году увеличил выпуск автомобилей на 7,7% - до 118,5 тыс., сообщил Volkswagen. В 2017 году калужский завод Volkswagen отметил десятилетие работы. В этот год были выпущены 400-тысячный Volkswagen Polo, 100-тысячная Skoda... В 2017 году калужский завод Volkswagen отметил десятилетие работы. В этот год были выпущены 400-тысячный Volkswagen Polo, 100-тысячная Skoda... читать дальше

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Британо-австралийский горнодобывающий концерн BHP вышел из состава участников Всемирной ассоциации угля (World Coal Association, WCA), однако остался членом Торговой палаты США. Как говорится в пресс-релизе компании, решение о выходе из WCA было принято ввиду... Как говорится в пресс-релизе компании, решение о выходе из WCA было принято ввиду... читать дальше

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ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 5 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК, ориентир ставки 1-го купона... Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 5 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК, ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5891 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,5025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 57,5025 руб.,... читать дальше

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В первом квартале 2018 года Москву и Петербург посетили почти 70 тыс. китайских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туристической ассоциации "Мир без границ". "За первый квартал 2018 года в Москву и... "За первый квартал 2018 года в Москву и... читать дальше

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Существенное отставание весеннего сева в РФ от показателей прошлого года пока не является критичным. Но если в ряде зернопроизводящих регионов снег еще некоторое время продержится на полях, то задержка может обернуться проблемами, считают эксперты зернового рынка. "Если... "Если... читать дальше

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Минфин РФ подготовил ко второму чтению поправки к законопроекту о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и рассчитывает, что они будут приняты в весеннюю сессию работы Госдумы, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам,... По его словам,... читать дальше

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Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон считает, что Федеральная резервная система (ФРС), возможно, будет вынуждена прибегнуть к "решительным действиям", чтобы сдержать инфляцию. "Многие недооценивают возможность увеличения инфляции и темпов роста зарплат, а соответственно,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и заявления представителей США и Китая о торговых отношениях между двумя странами. MarketWatch отмечает повышенную волатильность рынка акций: индекс S&P 500 с... MarketWatch отмечает повышенную волатильность рынка акций: индекс S&P 500 с... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты РФ разослало губернаторам телеграмму, в которой просит выяснить, достаточно ли в регионах средств для сохранения уровня зарплаты бюджетников, установленного в "майских указах". Правительственная телеграмма была разослана главам... Правительственная телеграмма была разослана главам... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-284 на 27 млрд 255,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Группа Intercontinental Exchange Inc. (ICE), в состав которой входит Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE), объявила о покупке Чикагской фондовой биржи (CHX), которая в начале марта отказалась от продажи мажоритарного пакета акций группе инвесторов с участием представителей Китая.... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не должна на себя брать функции правоохранительных органов, окончательную оценку всем деяниям должен давать суд, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания Госсовета, которое сегодня провел президент, прозвучало... В ходе заседания Госсовета, которое сегодня провел президент, прозвучало... читать дальше

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В феврале дефицит внешнеторгового баланса США вырос по итогам шестого месяца подряд, обновив 9-летний максимум. Отрицательное сальдо баланса увеличилось на 1,6% - до $57,6 млрд по сравнению с пересмотренными $56,7 млрд в январе, свидетельствует обнародованный в четверг... Отрицательное сальдо баланса увеличилось на 1,6% - до $57,6 млрд по сравнению с пересмотренными $56,7 млрд в январе, свидетельствует обнародованный в четверг... читать дальше

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