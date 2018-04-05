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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 154,6 млрд руб.
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05 апреля 2018 года 10:24

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 154,6 млрд руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 154,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 80,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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05 апреля 2018 года 17:57
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05 апреля 2018 года 17:32
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05 апреля 2018 года 17:28
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Существенное отставание весеннего сева в РФ от показателей прошлого года пока не является критичным. Но если в ряде зернопроизводящих регионов снег еще некоторое время продержится на полях, то задержка может обернуться проблемами, считают эксперты зернового рынка.

"Если...    читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:53
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MarketWatch отмечает повышенную волатильность рынка акций: индекс S&P 500 с...    читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:37
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05 апреля 2018 года 16:32
ICE покупает Чикагскую фондовую биржу, сумма сделки не раскрывается
Группа Intercontinental Exchange Inc. (ICE), в состав которой входит Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE), объявила о покупке Чикагской фондовой биржи (CHX), которая в начале марта отказалась от продажи мажоритарного пакета акций группе инвесторов с участием представителей Китая....    читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:24
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не должна на себя брать функции правоохранительных органов, окончательную оценку всем деяниям должен давать суд, заявил президент РФ Владимир Путин.

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05 апреля 2018 года 16:15
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