05 апреля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Февраль 2018
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Февраль 2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2018
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Февраль 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 марта
Это автоматическое сообщение.
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05 апреля 2018 года 18:00
ВТБ утвердил параметры 40 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-2-291 - КС-2-330 на общую сумму 3 трлн рублей, говорится в сообщении банка.
Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.
Дисконтные облигации будут... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:57
ПАО "Транснефть" ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта "Юг" Волгоградский НПЗ - Тингута - Тихорецк - Новороссийск, сообщила компания.
Реализация проекта "Юг" позволила создать инфраструктуру для транспортировки... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:48
Завод ООО "Фольксваген Груп Рус" в Калуге в 2017 году увеличил выпуск автомобилей на 7,7% - до 118,5 тыс., сообщил Volkswagen.
В 2017 году калужский завод Volkswagen отметил десятилетие работы. В этот год были выпущены 400-тысячный Volkswagen Polo, 100-тысячная Skoda... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:39
Британо-австралийский горнодобывающий концерн BHP вышел из состава участников Всемирной ассоциации угля (World Coal Association, WCA), однако остался членом Торговой палаты США.
Как говорится в пресс-релизе компании, решение о выходе из WCA было принято ввиду... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:32
ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 5 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК, ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5891 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,5025 руб.,... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:28
В первом квартале 2018 года Москву и Петербург посетили почти 70 тыс. китайских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туристической ассоциации "Мир без границ".
"За первый квартал 2018 года в Москву и... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:19
Существенное отставание весеннего сева в РФ от показателей прошлого года пока не является критичным. Но если в ряде зернопроизводящих регионов снег еще некоторое время продержится на полях, то задержка может обернуться проблемами, считают эксперты зернового рынка.
"Если... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:11
Минфин РФ подготовил ко второму чтению поправки к законопроекту о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и рассчитывает, что они будут приняты в весеннюю сессию работы Госдумы, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам,... читать дальше
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05 апреля 2018 года 17:02
Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон считает, что Федеральная резервная система (ФРС), возможно, будет вынуждена прибегнуть к "решительным действиям", чтобы сдержать инфляцию. "Многие недооценивают возможность увеличения инфляции и темпов роста зарплат, а соответственно,... читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:53
Американские фондовые индексы растут в начале торгов, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и заявления представителей США и Китая о торговых отношениях между двумя странами.
MarketWatch отмечает повышенную волатильность рынка акций: индекс S&P 500 с... читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:41
Министерство труда и социальной защиты РФ разослало губернаторам телеграмму, в которой просит выяснить, достаточно ли в регионах средств для сохранения уровня зарплаты бюджетников, установленного в "майских указах".
Правительственная телеграмма была разослана главам... читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:37
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-284 на 27 млрд 255,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:32
Группа Intercontinental Exchange Inc. (ICE), в состав которой входит Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE), объявила о покупке Чикагской фондовой биржи (CHX), которая в начале марта отказалась от продажи мажоритарного пакета акций группе инвесторов с участием представителей Китая.... читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:24
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не должна на себя брать функции правоохранительных органов, окончательную оценку всем деяниям должен давать суд, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Госсовета, которое сегодня провел президент, прозвучало... читать дальше
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05 апреля 2018 года 16:15
В феврале дефицит внешнеторгового баланса США вырос по итогам шестого месяца подряд, обновив 9-летний максимум.
Отрицательное сальдо баланса увеличилось на 1,6% - до $57,6 млрд по сравнению с пересмотренными $56,7 млрд в январе, свидетельствует обнародованный в четверг... читать дальше
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