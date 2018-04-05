ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7646 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 57,7646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,71 коп.

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Общее собрание участников Группы компаний "Пионер" на заседании 4 апреля одобрило крупную сделку по размещению облигаций объемом 3 млрд рублей в рамках программы облигаций серии 001Р, говорится в сообщении компании. Процентная ставка купона составит не более 15%... Процентная ставка купона составит не более 15%... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,75 пункта (0,077%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2265,6 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25100,719 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 21,177 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,18 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1414 руб., максимальный - 9,226... Минимальный курс юаня составил 9,1414 руб., максимальный - 9,226... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7703 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9734 руб. Минимальный курс евро составил 70,68 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,68 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на подъёме, и завершил среду в небольшом плюсе. Европейские фондовые индексы продолжали демонстрировать негативный настрой весь день. Европейские фондовые индексы продолжали демонстрировать негативный настрой весь день. Азиатские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Фондовые рынки Китая и Гонконга... Азиатские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Фондовые рынки Китая и Гонконга... читать дальше

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Минфин планирует в апреле подготовить документ, регламентирующий порядок использования спецсчетов при госзакупках, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства. "Срок внесения проекта соответствующего акта в правительство России - апрель 2018 года, - сказали в... "Срок внесения проекта соответствующего акта в правительство России - апрель 2018 года, - сказали в... читать дальше

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Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Автовазбанка, говорится в сообщении регулятора. Функции временной администрации возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).... Функции временной администрации возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, известный своей мягкой позицией по вопросам денежно-кредитной политики, не видит причин для дальнейшего повышения базовой процентной ставки в США. "В текущих условиях нет необходимости повышать... "В текущих условиях нет необходимости повышать... читать дальше

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Внешэкономбанк установил ставку 1-го купона краткосрочных биржевых облигаций серии ПБО-001Р-К032 объемом 20 млрд рублей в размере 6,98% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 5 апреля. Техническое размещение... Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 5 апреля. Техническое размещение... читать дальше

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Запасы обнаруженного недавно на западном шельфе Бахрейна нефтегазового месторождения оцениваются в 80 млрд баррелей и 10-20 трлн куб. футов газа, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра нефти страны Мухаммеда бен Халифа аль-Халифа. По его словам,... По его словам,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок несколько отыграли резкое падение, наблюдавшееся в ходе сессии, после выхода отчета Минэнерго США, указавшего на неожиданное сокращение запасов топлива в стране на прошлой неделе. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже... Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже... читать дальше

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В текущем году рост интернет-продаж бытовой техники и электроники на российском рынке может ускориться более чем в 2 раза - до 27%, следует из презентации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) со ссылкой на оценки Gfk. По итогам прошлого года объем... По итогам прошлого года объем... читать дальше

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Правительство Италии пересмотрело оценки бюджетного дефицита и госдолга в сторону повышения в связи с необходимостью включить в них затраты на спасение одного банка и ликвидацию еще двух, пишет La Stampa. По оценкам итальянского стат агентства Istat, отрицательное... По оценкам итальянского стат агентства Istat, отрицательное... читать дальше

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Ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей установлен на уровне около 7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 5 апреля с 11:00 МСК до 16:00... Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 5 апреля с 11:00 МСК до 16:00... читать дальше

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