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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7646 руб.
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Путин: у России нет негативных факторов в отношениях с Турцией
Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой подчеркнул, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются конструктивно. Турция для России "остается приоритетным партнером", подчеркнул президент РФ
 
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Минфин внес поправки в статьи 34.4 и 103.1 закона «Основы законодательства РФ о нотариате». Изменения позволят гражданам и кредитным организациям получить доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Законопроект должен быть принят в...
 
Количество внутренних туристов посчитали завышенным
"Опора России" направила письмо главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому и руководителю Ростуризма Олегу Сафонову с просьбой разъяснить действующую методику подсчета внутреннего турпотока на примере Краснодарского края, Крыма, Москвы и...
 
По ППС на душу населения РФ отстала от ведущих стран
За период с 1992 по 2016 год мировой ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения в ценах 2011 года, вырос примерно на 70%: с 8,9 до 15,1 тыс. интернациональных долларов. Свои показатели улучшали многие страны....
 
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05 апреля 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7646 руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 57,7646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,71 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
04 апреля 2018 года 19:46
ГК "Пионер" одобрила крупную сделку по размещению облигаций на 3 млрд руб.
Общее собрание участников Группы компаний "Пионер" на заседании 4 апреля одобрило крупную сделку по размещению облигаций объемом 3 млрд рублей в рамках программы облигаций серии 001Р, говорится в сообщении компании.

Процентная ставка купона составит не более 15%...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 апреля растет
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,75 пункта (0,077%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2265,6 пункта.

После...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 апреля выросла на 0,08% и составила 25100,719 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25100,719 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 21,177 млрд руб., или на...
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04 апреля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,18 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,18 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1414 руб., максимальный - 9,226...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,7703 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7703 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9734 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9734 руб.

Минимальный курс евро составил 70,68 руб.,...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 19:00
Индекс МосБиржи прибавил всего 0,1%, индекс РТС подрос на 0,3%
Рынок акций РФ, открывшийся на подъёме, и завершил среду в небольшом плюсе.

Европейские фондовые индексы продолжали демонстрировать негативный настрой весь день.

Азиатские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Фондовые рынки Китая и Гонконга...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:53
Минфин в апреле подготовит правила работы со спецсчетами при госзакупках
Минфин планирует в апреле подготовить документ, регламентирующий порядок использования спецсчетов при госзакупках, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства.

"Срок внесения проекта соответствующего акта в правительство России - апрель 2018 года, - сказали в...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:47
ЦБ РФ утвердил план своего участия в финоздоровлении Автовазбанка
Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Автовазбанка, говорится в сообщении регулятора.

Функции временной администрации возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС)....    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:40
Причин для дальнейшего подъема Федрезервом ставки нет, считает глава ФРБ Сент-Луиса
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, известный своей мягкой позицией по вопросам денежно-кредитной политики, не видит причин для дальнейшего повышения базовой процентной ставки в США.

"В текущих условиях нет необходимости повышать...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:40
ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов ПБО-001Р-К032 на 20 млрд руб. в размере 6,98%
Внешэкономбанк установил ставку 1-го купона краткосрочных биржевых облигаций серии ПБО-001Р-К032 объемом 20 млрд рублей в размере 6,98% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 5 апреля. Техническое размещение...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:31
Бахрейн оценивает запасы нового гигантского месторождения в 80 млрд баррелей
Запасы обнаруженного недавно на западном шельфе Бахрейна нефтегазового месторождения оцениваются в 80 млрд баррелей и 10-20 трлн куб. футов газа, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра нефти страны Мухаммеда бен Халифа аль-Халифа.

По его словам,...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:23
Нефть сократила падение на снижении запасов в США
Цены на нефть эталонных марок несколько отыграли резкое падение, наблюдавшееся в ходе сессии, после выхода отчета Минэнерго США, указавшего на неожиданное сокращение запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:14
Более чем на четверть могут вырасти в этом году интернет-продажи бытовой техники и электроники в РФ - прогноз
В текущем году рост интернет-продаж бытовой техники и электроники на российском рынке может ускориться более чем в 2 раза - до 27%, следует из презентации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) со ссылкой на оценки Gfk.

По итогам прошлого года объем...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:04
Оценка бюджетного дефицита Италии в 2017 году повышена до 2,3% ВВП
Правительство Италии пересмотрело оценки бюджетного дефицита и госдолга в сторону повышения в связи с необходимостью включить в них затраты на спасение одного банка и ликвидацию еще двух, пишет La Stampa.

По оценкам итальянского стат агентства Istat, отрицательное...    читать дальше
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04 апреля 2018 года 18:04
Ориентир ставки 1-го купона бондов ГК ПИК на 7 млрд руб. - около 7,75%
Ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей установлен на уровне около 7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 5 апреля с 11:00 МСК до 16:00...    читать дальше
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