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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9734 руб.
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04 апреля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9734 руб.
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4 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9734 руб. Минимальный курс евро составил 70,68 руб., максимальный - 71,265 руб. К этому времени было заключено 4693 сделки. Объем торгов составил 24548,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,7375 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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